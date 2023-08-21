Ümraniye elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 21 Ağustos Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

21 Ağustos günü Ümraniye'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Ümraniye elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Ümraniye elektrik ne zaman gelecek? 21 Ağustos Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.

Ümraniye elektrik ne zaman gelecek? sorusu 21 Ağustos günü Ümraniye'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Ümraniye elektrik ne zaman gelecek? 21 Ağustos Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.

ÜMRANİYE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Ümraniye'de meydana gelen elektrik kesintisi Ayedaş internet sitesinde şöyle yer aldı:

SARAY, DR. FAZIL KÜÇÜK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ATAKENT, 3010. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

ELMALIKENT, ABELYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 21.08.2023 12:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

ELMALIKENT, ABELYA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

TATLISU, ŞANLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.