Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olay sonrasında hastanede patlama mı oldu sorusu araştırılıyor. Peki, Ümraniye Eğitim Hastanesi patlama mı oldu? Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne oldu, olay ne? İşte detaylar...

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Peki, Ümraniye Eğitim Hastanesi patlama mı oldu? Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne oldu, olay ne? Detaylar haberimizde...

ÜMRANİYE EĞİTİM HASTANESİ PATLAMA MI OLDU?

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı. Hastanedeki kullanılmayan binada gerçekleşen patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.