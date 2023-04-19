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Ümraniye Eğitim Hastanesi ölü, yaralı var mı? Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi son durum ne? Ümraniye Eğitim Hastanesi patlama neden oldu?

Ümraniye Eğitim Hastanesi ölü, yaralı var mı? Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi son durum ne? Ümraniye Eğitim Hastanesi patlama neden oldu?

Gündem Haberleri

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı. Meydana gelen olay sonrasında ölü ya da yaralı var mı sorusu araştırılıyor. Peki, Ümraniye Eğitim Hastanesi ölü, yaralı var mı? Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi son durum ne? Ümraniye Eğitim Hastanesi patlama neden oldu? İşte detaylar...

Son Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiSon Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladıÜmraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı

Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda yaralanan var mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ümraniye Eğitim Hastanesi'nde son durum araştırılıyor. Peki, Ümraniye Eğitim Hastanesi ölü, yaralı var mı? Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi son durum ne? Ümraniye Eğitim Hastanesi patlama neden oldu? Detaylar haberimizde...

ÜMRANİYE EĞİTİM HASTANESİ ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı. Hastanedeki kullanılmayan binada gerçekleşen patlama nedeniyle yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

BİNADAN KOPAN PARÇALAR ETRAFA SAVRULDU

Hastanedeki kullanılmayan binada gerçekleştiği öğrenilen patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ümraniye Gündem Haberler

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