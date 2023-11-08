Ümraniye'de bulunan gecekondu, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında ev sahipleri ve polis arasında tartışma yaşandı.

Ümraniye'de yıkım kararı verilen gecekondu belediye ekipleri tarafından yıkıldı

Ümraniye'de yıkım kararı verilen bir gecekondu belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Tatlısu Mahallesi Esenli Sokak'ta bulunan gecekondunun yıkımına karar verilmesinin ardından belediye ekipleri iş makineleriyle sokağa geldi.

Çok sayıda çevik kuvvet ekibi, bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bulunduruldu.

Gecekondunun yıkımını engellemek isteyen ev sahipleri ve yakınları ile polis arasında tartışma yaşandı.

Eline aldığı satırla kendine zarar vermek isteyen bir kişiyi engelleyen polisler, ev halkını bölgeden uzaklaştırdı.

Belediye ekipleri, gecekondunun kapısını balyozla kırarak içeri girdi.

Evdeki eşyaların taşınmasının ardından gecekondu ile bahçesindeki kömürlük iş makinesiyle yıkıldı.