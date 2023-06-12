Ümraniye'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı
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Ümraniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İki araçta da hasar meydana geldi.
Ümraniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Küçüksu Caddesi'nde R.E'nin kullandığı 34 EOE 371 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.K. idaresindeki 61 AFM 905 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza nedeniyle kadın sürücü R.E. yaralanırken iki araçta da hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından R.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görgü tanıkları, sürücü R.E'nin Sokullu Caddesi'ne dönüş yapmak istediği sırada kazanın meydana geldiğini belirtti.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.