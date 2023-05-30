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Ümraniye'de Otomobil Alev Alev Yandı

Ümraniye'de Otomobil Alev Alev Yandı

Otomobil Haberleri

Ümraniye'de yolda ilerleyen bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de yolda ilerleyen bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de yol üzerinde ilerleyen otomobilinden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracını sağa çekerek indi. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Alev alev yanan otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi. Otomobilin yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Ümraniye İtfaiye Otomobil Haberler

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