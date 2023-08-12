Ümraniye'de Oto Tamirhanesinde Minibüs Yangını

Ümraniye'de bulunan bir oto tamirhanesinin bahçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, ağaçlara ve başka bir minibüse sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak bir minibüs tamamen yanarken, diğerinde hasar meydana geldi.