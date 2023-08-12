Ümraniye'de Oto Tamirhanesinde Minibüs Yangını
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Ümraniye'de bulunan bir oto tamirhanesinin bahçesinde park halindeki bir minibüste çıkan yangın, ağaçlara ve başka bir minibüse sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak bir minibüs tamamen yanarken, diğerinde hasar meydana geldi.
Ümraniye'de oto tamirhanesinin bahçesindeki minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.
Ihlamurkuyu Mahallesi Erbil Sokak'ta minibüslerin karavana dönüştürüldüğü tamirhanenin bahçesinde park halindeki bir minibüste belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın bahçedeki ağaçlara ve başka minibüse sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bir minibüs tamamen yanarken, diğerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Alptekin Soykan - Otomobil