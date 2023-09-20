Ümraniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı, Sürücü Kaçtı

Ümraniye'de meydana gelen kazada, bir otomobil refüje çarparak takla attıktan sonra sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ümraniye'de bir araç takla attı, sürücüsü olay yerinden kaçtı

İSTANBUL - Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce refüje çarptı, ardından takla atarak durabildi. Aracı kullanan sürücü kaza yaptığı araçtan çıkarak kaçtı.

Olay, 22.00 sıralarında İstanbul Ümraniye İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 35 BCF 699 plakalı araç sürücüsü hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje vurdu ardından takla atarak durabildi. Aracı kullanan ismi öğrenilemeyen sürücü takla atan aracın içinden çıkıp olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracı kullanan sürücünün kaçtığını duyunca olay yerinden ayrılırken polis ekipleri kazayı yapan sürücünün kim olduğuyla ilgili inceleme başlattı.

Kazayla ilgili konuşan çevredeki vatandaşlardan Hüseyin Güner, "Kaza yapan araba böyle geliyordu kaldırıma çarptı ve takla attı. Biz de sesi duyunca ambulansa haber verdik. Adam içindeydi ama direkt kaçtı. Adam ya sarhoştu ya da başka bir şey kullanmıştı ön frene basmış ve takla atmış" dedi.