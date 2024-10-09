Ümraniye'de intihar eden 16 yaşındaki çocuk kim, neden intihar etti?

Ümraniye'de intihar eden 16 yaşındaki çocuk! İstanbul Ümraniye'de yaşanan trajik olayda, 16 yaşındaki bir gencin boş bir arazide silahla intihar ettiği iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci sedyeyle hastaneye kaldırdı. Gencin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın nedenine dair çeşitli iddialar bulunurken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Detaylar...

ÜMRANİYE'DE İNTİHAR

Ümraniye'de 16 yaşında olduğu belirtilen bir gencin, henüz bilinmeyen bir sebeple boş bir arazide intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Silah sesini duyan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, genci sedyeyle hastaneye götürdü.

Gencin kimliği henüz açıklanmazken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi. Gencin sosyal çevresi ve ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda, olayın detaylarının netleşmesi bekleniyor.

ÜMRANİYE'DE SİLAHLA İNTİHAR EDEN ÇOCUK NEDEN İNTİHAR ETTİ?

İddiaya göre, gencin kısa süre önce ailesiyle yaşadığı bazı kişisel sorunlar ve baskılar sebebiyle zor bir dönemden geçtiği öğrenildi.