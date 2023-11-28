Ümraniye'de Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlanıyor

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, tamamlandığında 2 bin 400 kişinin yeni yaşam alanı olacağı Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm proje alanında ilçe için hazırladıkları yeni kentsel dönüşüm alanlarını açıkladı. 1994'ten önce çöplük olan Hekimbaşı'ndaki projenin 1 yıl içinde tamamlanarak yaşamın başlayacağını söyleyen Yıldırım, "Yeni bir yaşam alanının yükseldiği Hekimbaşı Mahallesi'nde 40 bin 271 metrekare alanda 2 bin 500 kişinin yaşayacak" dedi.

Hekimbaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesinin lansmanı yapıldı. Lansmanda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 597 konut, 28 dükkan ve yaklaşık 68 derslik bir projenin hayata geçeceğini ifade etti. Topağacı, İstiklal, İnkılap, Dumlupınar ve Kazım Karabekir Mahallelerinde 6 proje daha yürütüleceğini aktaran Yıldırım, 2 bin 32 bağımsız birimde 8 bin 128 kişinin oturmasının planlandığını dile getirdi.

'1994'TEN ÖNCE HEKİMBAŞI ÇÖPLÜKTÜ'

Ümraniye'nin hızlı gelişen bir kentleşme yapısı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Zeminin sağlam olması, ulaşım şartlarının yakın olması, Ümraniye'nin cazibesini arttırdı. Finanskent ile bütün bankalar geldi, ilçenin cazibesi daha da arttı.1994'ten önce Hekimbaşı çöplüktü. 39 vatandaşımız çöplük patlamasıyla hayatını kaybetmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te gelmesiyle çöp, çamur, hava temizliği gibi konular çok hızlı şekilde çözülerek şehir kültürüyle İstanbul cazibesini yavaş yavaş kazanmaya başladı. Geldiğimiz noktada da İstanbul 16 milyon nüfusuyla bir metropol haline geldi. Birçok sorun çözüldü? dedi.

8 BİN 128 KİŞİ İÇİN YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ AÇIKLANDI

Yıldırım, yeni projelerin müjdesini de vererek, planlanan yeni alanları şöyle açıladı:

"Topağacı Mahallesi 1. Etap Projesi (1.017 Bağımsız Birim)

Topağacı Mahallesi 2. Etap Projesi (281 Bağımsız Birim)

İstiklal Mahallesi Sondurak Dönüşüm, Katlı Otopark ve Meydan Düzenleme Projesi (210 Bağımsız Birim)

İnkilap Mahallesi 1. Etap Projesi (121 Bağımsız Birim)

Dumlupınar Mahallesi Dönüşüm Projesi (285 Bağımsız Birim)

Kazım Karabekir Mahallesi Dönüşüm Projesi (118 Bağımsız Birim)"

Yıldırım, "Yeni yapılacak projelerle Ümraniye'de 2 bin 32 yeni bağımsız birim yapılacak. Bu projeler sayesinde 8 bin 128 kişi güvenli ve modern evlerine kavuşacak. Başkan Yıldırım, yeni yapılacak projeler için 'Ümraniye'ye kazandırdığımız modern yaşam alanlarının hayırlı olmasını diliyorum. Güvenli ve modern yaşam alanlarında yaşamak herkesin hakkı' dedi.

HEKİMBAŞI'NDA YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞUYOR

Yıldırım, "Yeni bir yaşam alanının yükseldiği Hekimbaşı Mahallesi'nde 40 bin 271 metrekare alanda 2 bin 500 kişinin yaşayacağı 597 konut, 28 dükkan, kapalı otoparklar, 3 ayrı bölgede park ve yeşil alan, koşu parkurları, spor ve çocuk oyun alanları, yaklaşık 68 derslik kapasiteli lise bulunuyor" diye konuştu.

100 BİN TL'LİK DANIŞMANLIK HİZMETİ BELEDİYEDE ÜCRETSİZ VERİLİYOR

Kentsel dönüşüm bilgilendirme çalışmalarından da bahseden Yıldırım, 'Vatandaşlar için proje başına maliyeti yaklaşık 100 bin liralık danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak 6 bin 534 bina için verdik. Bu vesileyle 653 milyon 400 bin lira ücretsiz hizmet sağladık. Ayrıca dönüşüm sürecinde 18 ay süreyle kişi başına 3 bin 500 lira kira desteği yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 74 milyon 774 bin 410 lira destek verdik. Kiracılara ise tek seferde 7 bin lira taşınma desteği veriyoruz. Vergi, harç ve KDV muafiyetleri sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÜMRANİYE'NİN YÜZDE 70'İ BUGÜNE KADAR YENİLENDİ'

Yıldırım, 'Ketsel dönüşüm çok önemli. Ümraniye'nin yüzde 70'i bugüne kadar yenilenmiş durumdadır. Yenilenen bu binaların deprem açısından bir problemi yok yani güvenli binalar. 8 milyon metrekare bu bölgede, 4 milyon metrekare Dudullu bölgesindeki 5 mahallemizde ve Orta mahallemizde 1 milyon metrekarede tapu sorunları olduğu için kentsel dönüşümde hız alınamamış. Sorunları halledildi, tapuları verildi. Kentsel dönüşümün hızlanmasına mani hiçbir problem kalmadı. Burada oturan komşularımdan ricam belediyemiz öncülüğünde bu imkanı hızlı bir hale getirelim' dedi.