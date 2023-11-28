Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Proje Alanı Tanıtıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı süren Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Proje Alanı'nın tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında 597 konut, 28 dükkan ve 68 derslik kapasiteli lise inşa edilecek.

Ümraniye Belediyesince yapımı süren 2 bin 400 kişinin yeni yaşam alanı olacak "Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Proje Alanı"nın tanıtımı yapıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından Hekimbaşı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı basın mensuplarına gezdirildi.

Burada açıklama yapan Yıldırım, binaların yükselmeye başladığı proje alanında 597 konut, 28 dükkan ve 68 derslik kapasiteli lisenin bulunacağını söyledi.

Hekimbaşı Mahallesi'nde yapılan proje ile 40 bin 271 metrekare alanda 2 bin 500 kişinin depreme dayanıklı güvenli konutlarda yaşayacağını belirten Yıldırım, Ümraniye'yi Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir ilçeye dönüştüreceklerini ifade etti.

Ümraniye'de 6 yeni kentsel dönüşüm projesi yapılacak

İsmet Yıldırım, ilçede yeni yapılacak Topağacı Mahallesi 1. Etap, Topağacı Mahallesi 2. Etap, İstiklal Mahallesi Sondurak Dönüşüm, Katlı Otopark ve Meydan Düzenleme, İnkılap Mahallesi 1. Etap, Dumlupınar Mahallesi Dönüşüm ve Kazım Karabekir Mahallesi Dönüşüm projelerini de duyurdu.

Yıldırım, yeni açıklanan kentsel dönüşüm proje alanlarında yer alan 2 bin 32 bağımsız birimde 8 bin 128 kişinin oturmasının planlandığını söyledi.

Riskli yapılara karşı vatandaşları uyaran Yıldırım, "Bölgemizde kentsel dönüşümün hızlanmasına mani hiçbir hal yok. Sayın komşularımdan, burada oturan değerli hemşerilerimden şunu rica ediyorum; lütfen birbirinizle anlaşarak bizim başkanlığımızda, belediyemizin öncülüğünde bu imkanı hızlı bir hale getirelim." dedi.

Yıldırım, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçedeki 6 bin 534 bina için proje başına maliyeti yaklaşık 100 bin lira olan danışmanlık hizmetini ücretsiz verdiklerini aktardı.

Dönüşüm sürecinde ise 18 ay süreyle kişi başına 3 bin 500 lira kira desteği yaptıklarını kaydeden Yıldırım, kiracılara taşınma desteği, vergi, harç ve KDV muafiyetleri sağladıklarını bildirdi.