Ümraniye Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Ümraniye Belediyesi hangi parti?

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ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Ümraniye Belediyesi'nin başkanlık görevini İsmet Yıldırım yapmaktadır.

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI İSMET YILDIRIM KİMDİR?

1960 yılında, Ümraniye'de doğmuştur. İlk ve ortaokulu Ümraniye'de okumuş, liseyi Bakırköy'de bitirmiştir. 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi unvanıyla mezun olmuştur.

Mezuniyetin ardından aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirmiştir. Bu yıllar müteahhitliğin yanında çeşitli meslek kuruluşlarında ve sivil toplum örgütlerinde görev almıştır. 1999 yılında KİPTAŞ'a Genel Müdür olan İsmet YILDIRIM, görev süresi boyunca İstanbul'un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, okulları, camileri ve çarşılarıyla modern şehirler kurmuş olup, bu şehirlerdeki konut sayısı 80 bine ulaşmıştır. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı, proje ve bürokratik işlemlerin tamamlandığı tarihi ve kültürel "Süleymaniye Projesi'nin" inşasına da başlamış bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olan Yıldırım, İngilizce bilmektedir.