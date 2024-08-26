Ümmühan mı elendi Zübeyde mi elendi mi? MasterChef 26 Ağustos elenen Ümmühan gitti mi?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. Siyah sarımsak görevi verilen gecede Ümmühanmı elendi Zübeyde mi elendi mi? MasterChef 26 Ağustos elenen Ümmühan gitti mi, araştırıldı.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Geçen hafta Deniz elenen isim olmuştu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta elenen isim Ümmühan oldu.

ÜMMÜHAN KİMDİR?





Ümmühan Ünavcı, 32 yaşında olup Denizli'den yarışmaya katılmaktadır. Yemek yapmaya 10 yaşında başlamış ve 7 yaşında bir çocuk annesidir. Beş yıl önce eşinden boşanmış olan Ümmühan, MasterChef sahnesine pazıya sarılı sardalya yemeğiyle çıkarak jüri üyelerinden iki evet almayı başarmıştır. Ümmühan 25 Ağustos'ta MasterChef'e veda etti.