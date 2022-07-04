Ümmiye Koçak kimdir? Ümmiye Koçak kaç yaşında, nereli? Ümmiye Koçak biyografisi nedir?
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10 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak 1957 yılında Adana'nın Çelemli Köyü'nde doğdu. "Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü. 2017'de ise Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Türk Telekom reklamının yönetti. Hayatı merak edilen Ümmiye Koçak kimdir? Ümmiye Koçak kaç yaşında, nereli? Ümmiye Koçak hayatı ve biyografisi nedir?
2017'de ise Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Türk Telekom reklamının yöneten Ümmiye Koçak'ın hayatı merak edildi. Peki, Ümmiye Koçak kimdir? Ümmiye Koçak kaç yaşında, nereli? Ümmiye Koçak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Ümmiye Koçak (d. 1 Mart 1957, Adana), Türk oyuncu, yazar, çiftçi ve yönetmen.
10 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak 1957 yılında Adana'nın Çelemli Köyü'nde doğdu. İlkokuldan sonra okula gönderilmedi. Kişisel gelişimini okuduğu kitaplarla gerçekleştirmeye çalıştı. Evlendikten sonra Mersin'e taşındı. Köy kadınlarının yaşamlarına dikkat çekmek için 2001 yılında "Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu"nu kurdu. Kurduğu topluluğun ilk oyunu ise Remzi Özçelik'in Taş Bademleri adlı oyunu oldu. Ardından Kadının Feryadı adını taşıyan ve kendi hikâyeleri konulu olan oyunu sahneye taşıdı. Hasret Çiçekleri adlı oyunu ise 2006'da Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelendi. Tarımdan elde ettiği gelir ile kadına yönelik şiddete dikkat çeken Yün Bebek filminin senaryosunu yazdı ve yönetti. 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde galası yapılan film ile New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü. 2017'de ise Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Türk Telekom reklamının yönetti.
Erik Eşkisi
Ozon Tapakası
Kara Kuyu
Doktor Beleş
Turunçgil Hayattır
Çicekler Solmasın
Hasret Çiçekleri
Hayat Devam Ediyor
Hanımın Çiftliği
Kasaba
Seher Vakti
Öyküleri
Vatan Sevgisi
Irazcanın Düşleri
Kanayan Yara
Kader
Obruk
Ayaksız Ayakta Durmak
Baba Ben Geldim
Muhtar Adayı Hasret Ana
Filmleri
Yün Bebek
Adana Uluslararası Tiyatro Festivali Ödülü
Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali Ödülü
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Girişimcilik Ödülü
Bornova Uluslararası Kadın Sanatçıları Festivali Ödülü
Toros Koleji Eğitime Destek Ödülü
Sivil Toplum Örgütleri (Kader) Kadında Şiddete Hayır Destekleme Ödül
Mersin Sanayicileri ve İşadamları Derneği (MESİAD) Yılın Sanat Ödülü
TİKAV- 2012 Anneler Okulu projesine destek ödülü
New York Avrasya Film Festivali: Sinemada En İyi Kadın Sanatçı ödülü
Samsun sivil toplum örgütü girişimcilik ödülü
KAGİDER özel juri ödülü