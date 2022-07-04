Ümmiye Koçak kimdir? Ümmiye Koçak kaç yaşında, nereli? Ümmiye Koçak biyografisi nedir?

2017'de ise Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Türk Telekom reklamının yöneten Ümmiye Koçak'ın hayatı merak edildi. Peki, Ümmiye Koçak kimdir? Ümmiye Koçak kaç yaşında, nereli? Ümmiye Koçak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÜMMİYE KOÇAK KİMDİR?

Ümmiye Koçak (d. 1 Mart 1957, Adana), Türk oyuncu, yazar, çiftçi ve yönetmen.

10 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak 1957 yılında Adana'nın Çelemli Köyü'nde doğdu. İlkokuldan sonra okula gönderilmedi. Kişisel gelişimini okuduğu kitaplarla gerçekleştirmeye çalıştı. Evlendikten sonra Mersin'e taşındı. Köy kadınlarının yaşamlarına dikkat çekmek için 2001 yılında "Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu"nu kurdu. Kurduğu topluluğun ilk oyunu ise Remzi Özçelik'in Taş Bademleri adlı oyunu oldu. Ardından Kadının Feryadı adını taşıyan ve kendi hikâyeleri konulu olan oyunu sahneye taşıdı. Hasret Çiçekleri adlı oyunu ise 2006'da Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelendi. Tarımdan elde ettiği gelir ile kadına yönelik şiddete dikkat çeken Yün Bebek filminin senaryosunu yazdı ve yönetti. 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde galası yapılan film ile New York Avrasya Film Festivali'nde "Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü. 2017'de ise Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Türk Telekom reklamının yönetti.

YAZDIĞI OYUNLAR

Erik Eşkisi

Ozon Tapakası

Kara Kuyu

Doktor Beleş

Turunçgil Hayattır

Çicekler Solmasın

Hasret Çiçekleri

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Hayat Devam Ediyor

Hanımın Çiftliği

Kasaba

Seher Vakti

Öyküleri

Vatan Sevgisi

Irazcanın Düşleri

Kanayan Yara

Kader

Obruk

Ayaksız Ayakta Durmak

Baba Ben Geldim

Muhtar Adayı Hasret Ana

Filmleri

Yün Bebek

ÖDÜLLERİ

Adana Uluslararası Tiyatro Festivali Ödülü

Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali Ödülü

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Girişimcilik Ödülü

Bornova Uluslararası Kadın Sanatçıları Festivali Ödülü

Toros Koleji Eğitime Destek Ödülü

Sivil Toplum Örgütleri (Kader) Kadında Şiddete Hayır Destekleme Ödül

Mersin Sanayicileri ve İşadamları Derneği (MESİAD) Yılın Sanat Ödülü

TİKAV- 2012 Anneler Okulu projesine destek ödülü

New York Avrasya Film Festivali: Sinemada En İyi Kadın Sanatçı ödülü

Samsun sivil toplum örgütü girişimcilik ödülü

KAGİDER özel juri ödülü