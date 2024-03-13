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Ümmet Şamil Zengin kimdir? AK Parti Balıkesir- Savaştepe Belediye Başkan adayı Ümmet Şamil Zengin kaç yaşında, nereli?

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AK Parti'nin Balıkesir-Savaştepe Belediye Başkan adayı Ümmet Şamil Zengin'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu halk tarafından merak ediliyor. 31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti'nin adayını açıkladığı Zengin hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar, Ümmet Şamil Zengin'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ümmet Şamil Zengin kimdir? AK Parti Balıkesir- Savaştepe Belediye Başkan adayı Ümmet Şamil Zengin kaç yaşında, nereli?

ÜMMET ŞAMİL ZENGİN KİMDİR?

Ümmet Şamil Zengin, AK Parti Balıkesir- Savaştepe Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Balıkesir AK Parti Gündem Politika Haberler

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