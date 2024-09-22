Umman ne demektir?
22 Eylül Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Umman ne demektir? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 22 Eylül Sorusu Cevabı Nedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Umman ne demektir?sorusu soruldu. Peki Umman ne demektir, sorusu cevabı ne?
UMMAN NE DEMEKTİR?
• A-) Belenti
• B-) Mavi
• C-) Gökyüzü
• D-) Okyanus
Cevap: Okyanus