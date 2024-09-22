ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Umman ne demektir?sorusu soruldu. Peki Umman ne demektir, sorusu cevabı ne?

UMMAN NE DEMEKTİR?

• A-) Belenti

• B-) Mavi

• C-) Gökyüzü

• D-) Okyanus

Cevap: Okyanus