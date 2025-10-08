Umman Katar CANLI nereden izlenir? Umman Katar maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
UMMAN KATAR CANLI NEREDEN İZLENİR?
Umman Katar maçını Spor Smart'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Umman Katar maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
UMMAN KATAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Umman Katar maçı bu akşam saat 18.00 itibariyle başlayacak.
UMMAN KATAR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Umman Katar maçı Al Rayyan'da, Thani bin Jassim Stadyumu'nda oynanacak.