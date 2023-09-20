Umman hangi yarım kürede? Umman'ın konumu ve harita bilgisi

Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda yer alan Umman, Güney Yarımküre'de bulunmaktadır. Ülkenin iklimi, çoğunlukla çöl iklimine sahip olup, yıl boyunca sıcak ve kuru bir iklimi benimser. Coğrafi sınırları denizlerle çevrili olan Umman, Arabistan Denizi, Hint Okyanusu, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Umman Denizi ile çevrilidir. Ülkenin coğrafi yapısı çeşitlilik gösterir ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker.

Umman, Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda yer alan göz kamaştırıcı bir ülkedir. Ancak, Umman'ın hangi yarım kürede bulunduğunu ve coğrafi konumunu daha iyi anlamak için bu makaleye göz atalım. Ayrıca, Umman'ın harita bilgisi ve ülke hakkında önemli bilgileri içereceğiz.

UMMAN HANGİ YARIM KÜREDE?

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Körfez ülkesi Umman, zengin tarihi ile turistleri, düşük gelir vergisi ve sermaye ve kar transferine kısıtlama olmaması ile yabancı yatırımcıları cezbediyor.

Umman, Güney Yarımküre'de yer almaktadır. Güney Yarımküre, dünyanın ekvatorunun güneyinde bulunan bölgeleri içerir ve bu nedenle Umman da bu yarımkürede konumlanmıştır. Bu coğrafi konum, ülkenin iklimini ve mevsimlerini etkiler. Umman, çoğunlukla çöl iklimine sahiptir ve yıl boyunca sıcak ve kuru bir iklimi benimser.

UMMAN NEREDE?

Ülkenin coğrafi sınırları, denizlerle çevrili olup, komşu ülkeleri ile belirlenir. Umman, güneyde Arabistan Denizi ve Hint Okyanusu ile çevrilidir. Batıda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile sınır komşusudur. Umman'ın doğusunda ise Umman Denizi uzanır. Bu coğrafi sınırlar, Umman'ın deniz taşımacılığı, balıkçılık ve ticaretini etkiler.

Umman, yaklaşık olarak 309.500 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir ve Arap Yarımadası'ndaki en büyük ülkelerden biridir. Ülkenin coğrafi yapısı çeşitlilik gösterir. Kıyı bölgeleri, çöller, dağlar, vadiler ve oazisler gibi farklı coğrafi özellikleri içerir. Umman, doğal güzellikleri ve doğal yaşamı korumak için birçok milli parka ve doğa rezervine sahiptir.

Başkent Maskat, Umman'ın en büyük şehri ve idari merkezidir. Şehir, ülkenin kuzeydoğusunda yer alır ve modern alışveriş merkezleri, tarihi bölgeler, müzeler ve sahil şeridi ile ünlüdür. Maskat aynı zamanda Umman'ın kültürel ve ekonomik merkezlerinden biridir.

Umman'ın tarihi zenginliği ve kültürel mirası etkileyicidir. Ülke, farklı etnik grupların kültürel etkilerini yansıtan tarihi anıtlar, kaleler ve camiler ile doludur. Umman mutfağı, baharatlar, pirinç, deniz ürünleri ve kurutulmuş meyveler gibi yerel malzemelerle yapılan lezzetli yemekler içerir. Maqbous, Harees ve Mashuai gibi geleneksel yemekler popülerdir.

Umman, doğal güzelliklerle dolu bir ülkedir. Hajar Dağları, Wahiba Kum Tepeleri, Salalah sahil şeridi ve Daymaniyat Adaları gibi yerler doğa severler için keşfedilmeyi bekler. Ayrıca, ülkenin tarihi bölgeleri ve antik yerleşimleri, tarih meraklıları için ilgi çekici noktalardır.

Künye

Başkent: Maskat

Nüfus: 4,6 milyon (2017 tahmini)

Etnik yapı: Ülkenin çoğunluğunun Arap olmasının yanında Beluçlar, Güney Asyalılar ve Afrikalılar da bulunuyor

Yüzölçümü: 309 bin 500 kilometrekare

Dil: Arapça, Beluci, Swahili dilleri

Din: Yüzde 85'i Müslüman, yüzde 6,5'i Hristiyan, yüzde 5,5 Hindu (Müslüman halkın yüzde 75'i Hariciliğe bağlı İbadi mezhebine mensup)

Para Birimi: Umman Riyali

Sonuç olarak, Umman, Güney Yarımküre'de yer alan ve coğrafi çeşitliliği, tarihi zenginliği ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken büyüleyici bir ülkedir. Umman'ı keşfetmek, yerel kültürü deneyimlemek, yerel yemekleri tatmak ve doğanın güzelliklerini görmek isteyenler için büyüleyici bir fırsattır.