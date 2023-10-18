Umm ali tarifi! MasterChef Umm ali nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar Umm ali hazırlamak için yarıştı. Mısır mutfağından olan Umm ali, ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet sunuyor. Tarif için gereken malzemeler arasında süt, krema, kruvasan, badem, hindistan cevizi, kuru üzüm, tarçın tozu, pudra şekeri ve vanilya şekeri bulunuyor. Kruvasanlar süt karışımı ile ıslatılıp fırında pişiriliyor. Hem soğuk hem de sıcak olarak tüketilebilen bu tatlıya isteğe bağlı olarak kurutulmuş meyve de eklenebiliyor.

Mısır mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Umm ali ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Umm ali nasıl yapılır? Umm ali nedir? Umm ali nasıl yapılır, Umm ali yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Umm ali yapıldı, evde klasik Umm ali yapıldı! İşte en güzel Umm ali!

UMM ALİ TARİFİ!

• 1 litre süt

• 2 yemek kaşığı dolusu krema

• 10 sade kruvasan (veya pişmiş puf böreği)

• 60 gr öğütülmüş badem

• 60 gr toz hindistan cevizi

• 1 büyük avuç kuru üzüm

• 1 yemek kaşığı tarçın tozu

• 1 su bardağı pudra şekeri

• 1 paket vanilya şekeri

Bir tencereye şunları dökün: süt, tarçın, şeker, badem ve hindistancevizi tozu, taze krema ve kuru üzüm.

Özellikle tarçın ve şekeri eritmek için sürekli karıştırarak kaynatın ve ardından çıkarın.

Bu arada kruvasanları parçalayıp tagine koyun.

Sıcak sıvıyı kruvasanların üzerini tamamen kaplayana kadar dökün.

Fırını önceden 180° ısıtın.

Kruvasanlar sütün içinde iyice ıslanana kadar dinlenmeye bırakın. (yaklaşık 20 ila 30 dakika).

Fırında pişirin ve kahverengileştirin (yaklaşık yirmi dakika).

Yenilemeyen ama hem soğuk hem de sıcak olarak tüketilebilen bir tatlı!

Sonsuz sayıda kurutulmuş meyve ekleyebilirsiniz: fıstık, ceviz vb.