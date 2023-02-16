Herhangi bir afet durumunda görev almakta olan UMKE çalışanlarını merak edenler UMKE ne demek? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor. Afet bölgelerinde yardım etmekte olan kişiler, UMKE'de görev aldığını bildirmesi ile UMKE ne demek? Sorusu merak konusu oluyor. Peki, UMKE ne demek? UMKE ne anlama geliyor, açılımı ne?

UMKE ne demek? Sorusu, özellikle deprem başta olmak üzere birçok afet durumunda merak edilen sorular arasında yer alıyor. Gönüllü çalışanlardan oluşmakta olan UMKE ne demek? Sorusu, son zamanlarda meydana gelen depremler ile birlikte en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, UMKE ne demek? UMKE ne anlama geliyor, açılımı ne?

UMKE NE DEMEK?

UMKE kısaltmasının tam adı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'dir. Yaşanacak olan afet durumlarında yurtiçi ve yurtdışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla gönüllü sağlık personellerinden oluşan bir kurumdur. Kaza ve afetlerde ilk tıbbi müdahaleyi ve diğer ekiplerden farklı olarak birçok tıbbi müdahaleyi kaza yerinde yapabilirler. İlk müdahalelere ek olarak çevre hastanelerde de diğer ekiplerle beraber ilk tedavileri yaparlar. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır.

UMKE GÖREVLERİ NELERDİR?

Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,

Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,

Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,

Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,

Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak.