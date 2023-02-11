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UMKE ekipleri artçı sarsıntı yaşanırken enkaz altındaki kadına böyle müdahale etti

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UMKE ekipleri artçı sarsıntı yaşanırken enkaz altındaki kadına böyle müdahale etti Serum verilen kadın, enkaz altından çıkartıldı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlileri, Adıyaman'da enkaz altında kalan kadına ulaşarak müdahale etti.

UMKE ekipleri artçı sarsıntı yaşanırken enkaz altındaki kadına böyle müdahale etti

Serum verilen kadın, enkaz altından çıkartıldı

ADIYAMAN - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlileri, Adıyaman'da enkaz altında kalan kadına ulaşarak müdahale etti. Serum bağlanan kadın, enkazdan çıkartılarak hastaneye gönderildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında yaşanan artçı sarsıntı kameraya yansıdı.

Adıyaman Merkez'de arama kurtarma çalışmalarına katılan UMKE ekipleri, enkaz altındaki bir kadına ulaştı. Enkaz altında sağlık müdahalesi yapan ekipler, kadına damar yolu açarak serum verdi. Konuşarak kadına moral veren UMKE çalışanı, "Sana seni kurtaracağımızı söylemiştim" dedi. Kurtarılan kadın ise "Ben inanıyordum zaten" diyerek karşılık verdi. Kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan artçı deprem de kameraya yansıdı. Yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan kadın, ambulansa hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Adıyaman Genel Haberler

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