UMKE ekipleri artçı sarsıntı yaşanırken enkaz altındaki kadına böyle müdahale etti Genel Haberleri UMKE ekipleri artçı sarsıntı yaşanırken enkaz altındaki kadına böyle müdahale etti Serum verilen kadın, enkaz altından çıkartıldı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlileri, Adıyaman'da enkaz altında kalan kadına ulaşarak müdahale etti. UMKE ekipleri artçı sarsıntı yaşanırken enkaz altındaki kadına böyle müdahale etti Serum verilen kadın, enkaz altından çıkartıldı ADIYAMAN - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlileri, Adıyaman'da enkaz altında kalan kadına ulaşarak müdahale etti. Serum bağlanan kadın, enkazdan çıkartılarak hastaneye gönderildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında yaşanan artçı sarsıntı kameraya yansıdı. Adıyaman Merkez'de arama kurtarma çalışmalarına katılan UMKE ekipleri, enkaz altındaki bir kadına ulaştı. Enkaz altında sağlık müdahalesi yapan ekipler, kadına damar yolu açarak serum verdi. Konuşarak kadına moral veren UMKE çalışanı, "Sana seni kurtaracağımızı söylemiştim" dedi. Kurtarılan kadın ise "Ben inanıyordum zaten" diyerek karşılık verdi. Kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan artçı deprem de kameraya yansıdı. Yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan kadın, ambulansa hastaneye sevk edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Adıyaman Genel Haberler

Haberler ›› genel ›› UMKE ekipleri artçı sarsıntı yaşanırken enkaz altındaki kadına böyle müdahale etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.