Üye Girişi
Haberler

Ümit Uysal oğlu kim, öldü mü?

Ümit Uysal oğlu kim, öldü mü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Peki, Ümit Uysal oğlu kim, öldü mü?

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ümit Uysal oğlu kim, öldü mü?

ÜMİT UYSAL OĞLU KİM, ÖLDÜ MÜ?

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U. yakınları tarafından evlerinin banyosunda kanlar içerisinde bulundu. Yakınları tarafından otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan ve bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı.

Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.

Toplantı için İstanbul'da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya'ya yola çıktığı belirtildi.

E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına bağırdı: Allah büyüktür

 Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Belediye Başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu

 Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Al Riyadh Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Riyadh Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Kayserispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 8 Kasım Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Fatih Oral öldü mü? Ankara'da spor salonu hocasını kim, neden öldürüldü? A Milli Takım kadrosunda kimler var? (Türkiye Galler / Türkiye Karadağ) Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hangi partide siyaset yapıyor? Ümit Uysal oğlu kim, öldü mü? 9-10 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Diyarbakır deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? 9-10 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.