Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ümit Uysal oğlu kim, öldü mü?

ÜMİT UYSAL OĞLU KİM, ÖLDÜ MÜ?

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U. yakınları tarafından evlerinin banyosunda kanlar içerisinde bulundu. Yakınları tarafından otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan ve bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı.

Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı. E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.

Toplantı için İstanbul'da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya'ya yola çıktığı belirtildi.

E.U.'nun bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.