Ümit Özlale kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Ümit Özlale'nin biyografisi!

Ümit Özlale kimdir ve Ümit Özlale kaç yaşında ve aslen nereli olduğu araştırılıyor. İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale biyografisi ve kimdir merak ediliyor. Ümit Özlale, 2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu. Peki, Ümit Özlale kimdir? Ümit Özlale kaç yaşında ve aslen nereli? Ümit Özlale biyografisi!

Akademisyen ve siyasetçi olan Ümit Özlale kimdir ve aslen nereli olduğu gündeme gelirken Ümit Özlale kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde daha sonra ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı. Ümit Özlale kimdir? Ümit Özlale kaç yaşında ve aslen nereli? Ümit Özlale biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

Lisans eğitimini 1995 yılında O.D.T.Ü. İktisat Bölümü'nde tamamlayan Ümit Özlale, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Boston College'de tamamlayarak 2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

2006 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'ndan doçentlik derecesini alan Ümit Özlale, akademik çalışmalarının yanında T.C. Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğü'nde danışman olarak çalışmış, Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürütmüştür.

2010 yılından bu yana TEPAV'da çalışan Özlale, Vakıf büyesinde faaliyet gösteren Kamu Politikaları Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (Training and Research Institute for Public Policy - TRIPP)'nün Direktörü'dür. Özlale ayrıca, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Uluslararası Girişimcilik Bölüm Başkanı'dır. Ümit Özlale, 2011 yılında Profesör olmuştur.

Ümit Özlale, 2010 - 2013 yılları arasında TEPAV'da görev almıştır.