Ümit Özlale kimdir? Ümit Özlale kaç yaşında, nereli? Ümit Özlale hayatı ve biyografisi!

Ümit Özlale'nin hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Ümit Özlale hakkında detaylı bilgi ve yaşam öyküsüne dair tüm detaylar haberimizde yer alacaktır. Peki, Ümit Özlale kimdir? Ümit Özlale kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ümit Özlale hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Ümit Özlale kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Ümit Özlale'nin hayatı ve kariyeri araştırılmaktadır. Peki, Ümit Özlale kimdir? Ümit Özlale kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

Ümit Özlale 28 Nisan 1972 tarihinde Almanya Holzheim'de dünyaya gelmiştir. Türk ekonomist, akademisyen ve siyasetçidir. İYİ Parti'de Kalkınma Özlale, Almanya'ya işçi olarak gitmiş Girit Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1987 yılına dek Bornova Anadolu Lisesi'nde ortaokulu, devamında üç yıl boyunca İzmir Fen Lisesi'nde de liseyi okudu. Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde; ardından ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı. Politikaları Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilmiştir.