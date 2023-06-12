Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ümit Özlale hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ümit Özlale'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Bülent Kerimoğlu kimdir? Ümit Özlale kimdir? Ümit Özlale kaç yaşında, nereli? Ümit Özlale hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ümit Özlale hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ümit Özlale'nin hayatını araştırıyor. Peki, Ümit Özlale kimdir? Ümit Özlale kaç yaşında, nereli? Ümit Özlale hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

Ümit Özlale (28 Nisan 1972, Holzheim), Türk ekonomist, akademisyen ve siyasetçidir. İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilmiştir.Özlale, Almanya'ya işçi olarak gitmiş Girit Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1990 yılında İzmir Fen Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde; ardından ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı.

2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2009'dan 2013 yılına kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Hâlihazırda Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir. 2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL)'in kurucu ortağıdır. Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde danışman olarak çalıştı, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü.

2020 Eylül ayında katıldığı İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Özlale, TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki üstün başarılı bilim insanlarına verilen Teşvik Ödülü'nün sahibidir.