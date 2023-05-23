İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Ümit Özlale kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Ümit Özlale ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ümit Özlale geliyor. Peki, Ümit Özlale kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'nin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

Ümit Özlale (28 Nisan 1972, Holzheim), Türk ekonomist, akademisyen ve siyasetçidir. İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçilmiştir.

Yaşamı

Özlale, Almanya'ya işçi olarak gitmiş Girit Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 1990 yılında İzmir Fen Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde; ardından ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı.

Akademik kariyeri

2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2009'dan 2013 yılına kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Hâlihazırda Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir. 2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL)'in kurucu ortağıdır.

Bürokrasi kariyeri

Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde danışman olarak çalıştı, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü.

Siyasi kariyeri

2020 Eylül ayında katıldığı İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Ödülleri

Özlale, TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki üstün başarılı bilim insanlarına verilen Teşvik Ödülü'nün sahibidir.