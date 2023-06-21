Ümit Özdağ Suriye'ye mi gidiyor? Ümit Özdağ Suriye'ye neden gidiyor?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'ye gideceği yönünde haberlerle gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Ümit Özdağ'ın neden Suriye'ye gideceği araştırılıyor. Peki, Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor mu? Ümit Özdağ Suriye'ye neden gidiyor? İşte detaylar...

Suriyelilerle ilgili sert mesajları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Ümit Özdağ Suriye'ye neden gidecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ümit Özdağ Suriye'ye gidiyor mu? Ümit Özdağ Suriye neden gidiyor? Detaylar haberimizde...

ÜMİT ÖZDAĞ SURİYE'YE Mİ GİDİYOR?

Sığınmacılara yönelik sert mesajları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'ye gidiyor. Konuk olduğu programda yapacağı ziyarete ilişkin bilgi veren Özdağ, "4 kişilik bir heyetle birlikte Şam'a Lazkiye'ye gideceğiz. Bu gayri resmi bir ziyaret" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ SURİYE'YE NEDEN GİDİYOR?

Cüneyt Özdemir Youtube Kanalı'nda yayınlanan Çözüm Önerisi programına konuk olan Ümit Özdağ, Suriye'ye yapacağı ziyaretle ilgili "Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam'ı ziyaret edeceğiz. Suriye'nin başkenti Şam'a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam'da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye'ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak" ifadelerini kullandı.