Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya ne dedi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kendisine "İnsan yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstermiş ve saat 11.00'de tek başına İçişleri Bakanlığı'nın önünde olacağını duyurmuştu. Özdağ'ın sözleri sonrası kendisine destek için İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyen Zafer Partisi üyelerinin bulunduğu 20 araçlık konvoy polis ekipleri tarafından durduruldu. Ümit Özdağ – Süleyman Soylu tartışması ne oldu

ÜMİT ÖZDAĞ SÜLEYMAN SOYLU'YA NE DEDİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir." sözlerine tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam duyurduğu gibi bu sabah bakanlığa gitti. Özdağ, kalabalık bir gazeteci grubu tarafından karşılanırken, bakanlık önünde partililer ve görevliler arasında arbede yaşandı. Özdağ, bina önünde yaptığı konuşmasında "Hadi kapının önüne gel. Ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" dedi. "HER İPİNİ KOPARAN TÜRKİYE'YE GELEMEZ Bina önünde konuşma yapan Özdağ, "Zafer Partisi, burada örtülü bir istilada bulunan Suriyeli, Afgan, Orta Doğu'dan yönlendirilen insanlara karşı yürüyemeye devam edecek. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin iradesini siyasette temsil ediyoruz. Burası lunapark değil. Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz iktidar olduğumuzda bu 8 milyon insanı Türkiye'den yollayacağız. "BİZ TUZAKLARA DÜŞMEYİZ" Zafer Partili gibi görülen hesaplar üzerinden karışıklık çıkartmak istiyorlar. Biz tuzağa düşmeyiz. Atamanlar diye grup var. Sağda solda Suriyeli dövüyorlar, paylaşıyorlar. Suç duyurusunda bulunduk. Arkasında karanlık odaklar var. Kimle bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Soylu'nun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret fişeğidir. Süleyman Soylu, ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" dedi. NEOLMUŞTU?

Bu sözlere çok sert tepki veren Özdağ sosyal medya hesabından bugün İçişleri Bakanlığı'na gideceğini duyurdu. Özdağ, paylaşımında "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek" ifadelerini kullandı.

ZAFER PARTİSİ, KİMSENİN BAKANLIĞA GİTMEMESİNİ İSTEDİ

Öte yandan Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından ise şu açıklama yapıldı: "Büyük Türk Milleti, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na tek başına gidecektir. Hem partililerimizin hem de milletimizin bireysel veya gruplar halinde herhangi bir provokasyona neden olmamak İçişleri Bakanlığı önüne GİTMEMELERİ önemle rica olunur!"

20 ARAÇLIK KONVOY DURDURULDU

Bu sabah saatlerinde de yeni bir açıklama yapan Özdağ "Duydum ki İstanbul'dan bile çevik kuvvet getirip barikatlar kurmuşsun" ifadesini kullanırken, yaptığı paylaşımın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek için İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyen parti üyelerinin bulunduğu 20 araçlık konvoy polis ekipleri tarafından durduruldu.

"LÜTFEN BAKANLIĞIN ÖNÜNE GELMEYİN"

Sık sık Twitter hesabından paylaşım yaparak süreci takipçilerine anlatan Özdağ, son olarak "Saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'na tek başıma gideceğim. Bu süreci sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak izleyebilirsiniz... Partililerimiz ve vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı önüne GELMEMELERİNİ rica ediyorum." dedi.

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