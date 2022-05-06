Ümit Özdağ – Süleyman Soylu tartışması ne oldu? Ümit Özdağ Son dakika!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kendisine "İnsan yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstermiş ve saat 11.00'de tek başına İçişleri Bakanlığı'nın önünde olacağını duyurmuştu. Özdağ'ın sözleri sonrası kendisine destek için İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyen Zafer Partisi üyelerinin bulunduğu 20 araçlık konvoy polis ekipleri tarafından durduruldu. Ümit Özdağ – Süleyman Soylu tartışması ne oldu

ÜMİT ÖZDAĞ – SÜLEYMAN SOYLU TARTIŞMASI NE OLDU?

Bu sözlere çok sert tepki veren Özdağ sosyal medya hesabından bugün İçişleri Bakanlığı'na gideceğini duyurdu. Özdağ, paylaşımında "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek" ifadelerini kullandı.

ZAFER PARTİSİ, KİMSENİN BAKANLIĞA GİTMEMESİNİ İSTEDİ

Öte yandan Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından ise şu açıklama yapıldı: "Büyük Türk Milleti, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na tek başına gidecektir. Hem partililerimizin hem de milletimizin bireysel veya gruplar halinde herhangi bir provokasyona neden olmamak İçişleri Bakanlığı önüne GİTMEMELERİ önemle rica olunur!"

20 ARAÇLIK KONVOY DURDURULDU

Bu sabah saatlerinde de yeni bir açıklama yapan Özdağ "Duydum ki İstanbul'dan bile çevik kuvvet getirip barikatlar kurmuşsun" ifadesini kullanırken, yaptığı paylaşımın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek için İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyen parti üyelerinin bulunduğu 20 araçlık konvoy polis ekipleri tarafından durduruldu.

"LÜTFEN BAKANLIĞIN ÖNÜNE GELMEYİN"

Sık sık Twitter hesabından paylaşım yaparak süreci takipçilerine anlatan Özdağ, son olarak "Saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı'na tek başıma gideceğim. Bu süreci sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak izleyebilirsiniz... Partililerimiz ve vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı önüne GELMEMELERİNİ rica ediyorum." dedi.

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