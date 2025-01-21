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Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı? Çağlayan Adliyesi'nde neler oldu?

Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı? Çağlayan Adliyesi'nde neler oldu?
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kamuoyunda sıkça sorulan "Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı?" sorusu, bu olayın seyrine bağlı olarak yanıtlanmayı bekliyor.

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmanın detayları ve Özdağ'ın durumu merak ediliyor. Özdağ hakkında ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla da ek bir soruşturma açıldığı bildirildi. Peki, Ümit Özdağ'ın serbest bırakılıp bırakılmayacağına dair süreç nasıl ilerleyecek? Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı? Detaylar haberimizde...

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

ÜMİT ÖZDAĞ SERBEST BIRAKILACAK MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirildi.

Hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletilen Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a destek olmak isteyen partililer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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