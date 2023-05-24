Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ümit Özdağ izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ümit Özdağ nerede doğdu? Ümit Özdağ nereli?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Ümit Özdağ hakkında araştırmalar yapılıyor. Ümit Özdağ nerede doğdu? Ümit Özdağ nereli? İşte detaylar…

ÜMİT ÖZDAĞ NEREDE DOĞDU?

Doğum : 3 Mart 1961Tokyo, Japonya

Ümit Özdağ (d. 3 Mart 1961; Tokyo), Türk siyasetçi, siyaset bilimci ve yazardır. Zafer Partisinin kurucusu ve genel başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstanbul milletvekilidir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademisyen olarak çalıştı. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinin ve halen yönetim kurulu başkanlığını yaptığı 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Vakfı'nın kuruluşunda görev aldı.

Özdağ'ın ailesinin kökenleri Dağıstan'daki Türk halklarından olan Kumuklara dayanmaktadır. Bununla birlikte, yerli bir Dağıstan halkı olan Gazikumuklulardan geldiği de iddia edilmektedir. Ümit Özdağ; 3 Mart 1961 tarihinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk kadın kolları başkanı Gönül Özdağ ve 27 Mayıs Darbesi'nde görev alan Millî Birlik Komitesi Üyesi Kurmay Yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak doğdu. Millî Birlik Komitesi içinde Alparslan Türkeş ile birlikte hareket eden babasının, 13 Kasım 1960'tan itibaren Japonya'da askerî müşavir olarak sürgünde bulunması nedeniyle Tokyo'da doğdu.