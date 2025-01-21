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Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?

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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı. Özdağ hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Peki, Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Peki, Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Ümit Özdağ'ın sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Zafer Partisi'nin konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alındı, Devlet Demir Yolları Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından şu an İstanbul'a götürülüyor. Tüm Vatandaşlarımızı, sevenlerini ve partililerimizi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın resmi kanallardan gelmeyen bilgilere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. İlerleyen süreçte durum hakkında gerekli açıklamalar, partimizin resmi hesaplarından yapılacaktır" denildi.

YARIN SABAH İSTANBUL ADLİYESİ'NE GÖTÜRÜLECEK

Akşam saatlerinde gözaltına alınan Ümit Özdağ, ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülecek.

Öte yandan Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, Özdağ'ın yarın sabah saat 09.00'da İstanbul Adliyesi'ne getirileceği ifade edildi.

SORUŞTURMANIN AYRINTILAR BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özdağ'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Özdağ, iki ayrı suçtan ifade verecek.

Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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