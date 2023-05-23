Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 2. turda kimi seçtiğini bugün açıklayacak. Ardından, Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 2. turda kimi seçti soruları gündeme geliyor. Peki, Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 2. turda kimi seçti?

2023 seçimlerinin ikinci tura kalması ile beraber, ittifaklar yeniden şekilleniyor. Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 2. turda kimi seçti soruları sıklıkla araştırılıyor. Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 2. turda kimi seçti merak ediliyor. Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 2. turda kimi seçti? Detaylar haberimizdedir…

ÜMİT ÖZDAĞ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimleri için Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özdağ, "13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren mutabakat metnini Kılıçdaroğlu'na sundum. Kendisi, yarın saat 11.00'de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek." dedi. Ardından sosyal medya hesabından paylaşılan güncel bilgiye göre, "Değerli Basın Mensupları, Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ 2. TURDA KİMİ SEÇTİ?

Oğan'ın kararının ardından ATA İttifakı'nda sular ısındı. İttifakın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır." dedi. Ardından sosyal medya hesabından paylaşılan güncel bilgiye göre, "Değerli Basın Mensupları, Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın hemen ardından Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti. Görüşmede hangi konuların ele alındığı merak konusu olurken, Ümit Özdağ'dan açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özdağ, şartlarını Kılıçdaroğlu'na sunduklarını belirtti. Özdağ, şunları söyledi: "Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00'de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti'ne arz ederim."

Değerli Basın Mensupları,

Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir. pic.twitter.com/D55hR1iXQq — Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 23, 2023