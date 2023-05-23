Ümit Özdağ ne dedi, son açıklaması nedir? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ basın toplantısı açıklaması!

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ÜMİT ÖZDAĞ NE DEDİ, SON AÇIKLAMASI NEDİR?

Zafer Partisi sosya medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir" denildi.

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ BASIN TOPLANTISI AÇIKLAMASI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde hangi adayı destekleyeceklerine ilişkin açıklama yapacağı basın toplantısı saat 11.00'den 13.00'e ertelendi. Ayrıntılar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Dün öğlen saatlerinden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen Özdağ, saat 18.30'da Ankara'da Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci görüşmesini gerçekleştirmişti.

KILIÇDAROĞLU İLE ORTAK MUTABAKAT METNİ

Kılıçdaroğlu ile ortak mutabakat metni üzerinde çalışan Ümit Özdağ, Twitter üzerinden görüşmeyle ilgili açıklamasında; "Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti'ne arz ederim" ifadelerini kullandı.