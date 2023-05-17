Ümit Özdağ milletvekili oldu mu ve Ümit Özdağ hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı soruları sıklıkla araştırılıyor. Siyasetçi Ümit Özdağ milletvekili oldu mu ve Ümit Özdağ hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı soruları merak ediliyor. Peki, Ümit Özdağ milletvekili oldu mu? Ümit Özdağ hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı?

Siyasetçi Ümit Özdağ milletvekili oldu mu ve Ümit Özdağ hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı soruları merak ediliyor. 2023 Genel Seçimlerinde Ümit Özdağ milletvekili oldu mu ve Ümit Özdağ hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı soruları gündeme geliyor. Ümit Özdağ milletvekili oldu mu? Ümit Özdağ hangi partinin başkanı ve hangi parti ile ittifak yaptı? Detaylar haberimizdedir…

ÜMİT ÖZDAĞ MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

Ümit Özdağ 3 Mart 1961 yılında Tokyo'da doğmuştur. Ümit Özdağ, Türk siyasetçi, siyaset bilimci ve yazardır. 2023 Genel Seçimlerinde Ümit Özdağ milletvekili adayı olmamıştır.

ÜMİT ÖZDAĞ HANGİ PARTİNİN BAŞKANI?

Ümit Özdağ, Zafer Partisinin kurucusu ve genel başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstanbul milletvekilidir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademisyen olarak çalıştı. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinin ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün kuruluşunda görev aldı. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 27 Mayıs Darbesi'nde önemli rol oynayan Muzaffer Özdağ'ın oğludur.

ÜMİT ÖZDAĞ HANGİ PARTİ İLE İTTİFAK YAPTI?

Ümit Özdağ, parti başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin de içerisinde bulunduğu ATA İttifakı bünyesinde 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan'ı aday göstermiştir. Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli olan 100.000 imzayı 26 Mart 2023 tarihinde toplamış, böylece Ümit Özdağ'ın daha önceden aday gösterdiği isimleri destekleme kararı da son bulmuştur.