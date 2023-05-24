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Ümit Özdağ kimi destekliyor? Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Ümit Özdağ hangi partiyi destekliyor?

Ümit Özdağ kimi destekliyor? Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Ümit Özdağ hangi partiyi destekliyor?

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Arama motorlarında ise Ümit Özdağ kimi destekliyor? Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Ümit Özdağ hangi partiyi destekliyor? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Son Dakika! Ümit Özdağ: 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğizSon Dakika! Ümit Özdağ: 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Arama motorlarında ise Ümit Özdağ kimi destekliyor? Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Ümit Özdağ hangi partiyi destekliyor? sorularına yanıt aranıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMİ DESTEKLİYOR?

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez önünde karşıladı.

2. turda hangi adaya destek vereceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında ortak açıklama yapıyor. Özdağ, "Zafer Partisi olarak 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Seçim 2023 Ümit Özdağ Gündem Yaşam Haberler

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