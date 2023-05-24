Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Arama motorlarında ise Ümit Özdağ kimi destekliyor? Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Ümit Özdağ hangi partiyi destekliyor? soruları aratıldı. İşte detaylar...

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Arama motorlarında ise Ümit Özdağ kimi destekliyor? Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Ümit Özdağ hangi partiyi destekliyor? sorularına yanıt aranıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMİ DESTEKLİYOR?

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Zafer Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez önünde karşıladı.

2. turda hangi adaya destek vereceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında ortak açıklama yapıyor. Özdağ, "Zafer Partisi olarak 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.