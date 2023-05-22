ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleyeceklerini açıkladı. Oğan'ın açıklamasının ardından Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Peki, Ümit Özdağ kimi destekliyor? Ümit Özdağ 2.tur hangi ittifakı destekleyecek? Zafer Partisi kimi destekleyecek? İşte detaylar...

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5 oy olan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. Sinan Oğan'ın yaptığı basın toplantısının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ümit Özdağ kimi destekliyor? Ümit Özdağ 2.tur hangi ittifakı destekleyecek? Zafer Partisi kimi destekleyecek? Detaylar haberimizde...

ÜMİT ÖZDAĞ KİMİ DESTEKLİYOR?

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. Oğan'ın açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan paylaşımda bulunan Özdağ, "Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023