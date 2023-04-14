Siyaset alanında bilinen isimler arasında yer alan Ümit Özdağ'ın hayatı merak ediliyor. 14 Mayıs seçimlerine kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşların gündeminde olan siyasetçiler arasında yer alan Ümit Özdağ hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ hangi partiden? Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi!

2023 seçimlerine az zaman kalmasıyla birlikte vatandaşlar siyasetçilerin kim olduğunu ve hayatlarını arama motorlarında aratıyor. Haberler.com stüdyosuna konuk olan isimler arasında yer alan Ümit Özdağ ise merak edilenler arasında yer aldı. Arama motorlarında ise Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ hangi partiden? Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ hayatı ve biyografisi! araması yapılıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ (d. 3 Mart 1961, Tokyo), Türk siyasetçi, siyaset bilimci ve yazardır. Zafer Partisinin kurucusu ve genel başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde İstanbul milletvekilidir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademisyen olarak çalıştı. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinin ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsünün kuruluşunda görev aldı. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 27 Mayıs Darbesi'nde önemli rol oynayan Muzaffer Özdağ'ın oğludur.

Ailesi ve kökenleri

Özdağ'ın ailesinin kökenleri Dağıstan'daki Türk halklarından olan Kumuklara dayanmaktadır. Bununla birlikte, yerli bir Dağıstan halkı olan Gazikumuklulardan geldiği de iddia edilmektedir. Ümit Özdağ; 3 Mart 1961 tarihinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk kadın kolları başkanı Gönül Özdağ ve 27 Mayıs Darbesi'nde görev alan Millî Birlik Komitesi Üyesi Kurmay Yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak doğdu. Millî Birlik Komitesi içinde Alparslan Türkeş ile birlikte hareket eden babasının, 13 Kasım 1960'tan itibaren Japonya'da askerî müşavir olarak sürgünde bulunması nedeniyle Tokyo'da doğdu.

Akademik hayatı

Lisans eğitimi

Lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinin siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde, Türkiye'de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı hakkında hazırladı.

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Akademik çalışmaları

1990 yılında Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri başlıklı çalışması ile siyaset bilimi doktoru oldu. 1993 yılında Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askerî Hareketi başlıklı tezi ile doçent unvanını aldı.

1994 yılında Avrasya Dosyası başlıklı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. 1980'lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik çatışmalar konularında araştırmalar yaptı. 1995 senesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu bölgelerden göç alan illerde sosyopolitik içerikli saha araştırmaları yaptı.

1997-1998 senelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltimore şehrinde Towson Üniversitesinde küreselleşme ve Avrasya'da etnik çatışmalar hakkında araştırmalar yaptı. 1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM'ın kuruluşunda yer aldı. 2000 yılında ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nün kuruluşuna katkıda bulundu. ASAM'ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 2001 yılında profesör oldu. 2005'te Gazi Üniversitesi'nden ayrıldı.

Siyasî hayatı

Milliyetçi Hareket Partisi (2006-2016)

19 Kasım 2006'da düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden iki gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. 2008 yılından itibaren Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliğine geri döndü. 2005 yılından beri 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Vakfının yönetim kurulu başkanıdır.

Kanaltürk kanalında 2009-2011 yılları arasında yorumculuk yaptı.

2010 yılında mahkeme kararıyla tekrar MHP üyesi oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan parlamento seçimlerinde partisinin İstanbul milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. 21 Mart 2015 günü yapılan parti kurultayında MHP Merkez Yürütme Kurulu'na üye seçildi.

Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. MHP'de mevcut yönetime karşı başkan adaylarının ortaya çıkması ve daha sonrasında mahkeme tarafından olağanüstü kurultay kararı verilmesinin ardından 9 Nisan 2016 tarihinde MHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ancak MHP genel merkezi ile muhaliflerin mahkemelik olduğu kongre süreci sonrasında Yüksek Seçim Kurulu tarafından 10 Temmuz'da yapılması düşünülen kongre kesin olarak iptal edildi.

20 Ekim 2016 tarihinde MHP genel merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 15 Kasım 2016 tarihinde de partiden ihraç edildi.

İYİ Parti (2017-2020, 2021)

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Strateji, iletişim, propaganda ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin seçimde CHP ile ittifak yapacağı iddialarıyla ilgili "Böyle bir şey duymadım. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi. İlerleyen süreçte seçilmiş il ve ilçelerde birbirlerinin oyunu azaltmamak için aday göstermemek şeklinde İYİ Parti ve CHP ittifakı oluştu.

16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti yönetimiyle girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edildi. Ancak 13 Ocak 2021 tarihinde Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ihraç kararını iptal etti.

Özdağ, 4 Mart 2021 tarihinde, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Zafer Partisi (2021-günümüz)

2021 yılında Özdağ, parti kurma çalışmalarına başladı ve Ayyıldız Hareketi'ni başlattıktan sonra, yeni partisini 26 Ağustos'ta kuracağını açıkladı. 26 Ağustos 2021 tarihinden itibaren de kurucusu olduğu Zafer Partisi'nin genel başkanlığı görevini yürütmektedir.

Özdağ, 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi için Mansur Yavaş'ı aday gösterdi. Ancak Mansur Yavaş, bu açıklamaların bilgisinin dışında yapıldığını söyledi.

Özdağ ve Zafer Partisi, halkın sığınmacılar konusundaki şikayet ve düşüncelerini siyasete taşıyarak gündeme getirdi. Hükûmetin sığınmacı politikalarını eleştirdi ve bu konuda parti politikaları açıkladı.

Parti başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin de içerisinde bulunduğu ATA İttifakı bünyesinde 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan'ı aday göstermiştir. Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekli olan 100.000 imzayı 26 Mart 2023 tarihinde toplamış, böylece Ümit Özdağ'ın daha önceden aday gösterdiği isimleri destekleme kararı da son bulmuştur.

Partisine yöneltilen sadece sığınmacı politikaları yapıldığı eleştirisini reddeder ancak parti politikalarının en büyük kısmını sığınmacı politikaları oluşturmaktadır. Öyle ki, partisinin sloganını Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek! olarak belirlemiştir.

Özel hayatı

Bekar ve 1 çocuk babasıdır.