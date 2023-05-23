Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?

Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?

Gündem Haberleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde bir araya gelerek mutabakat metni üzerinde çalıştı. Peki Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile anlaştıklarının sinyalini verdi! Birlikte kamera karşısına geçeceklerÖzdağ, Kılıçdaroğlu ile anlaştıklarının sinyalini verdi! Birlikte kamera karşısına geçecekler

Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde bir araya gelerek mutabakat metni üzerinde çalıştı. Peki Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Detaylar...

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi öncesi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız" dedi.

Gözlerin çevrildiği görüşme sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu ile mutabakat metni üzerinde anlaştıklarının sinyalini verdi. Özdağ açıklamasında "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız" dedi.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?

Özdağ, Kılıçdaroğlu'na sunduğu mutabakat metniyle ilgili önceki gün yaptığı açıklamada "Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00'de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek" ifadelerine yer vermişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ümit Özdağ Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title