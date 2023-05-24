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Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyor? Ümit Özdağ kimi seçti? Ümit Özdağ hangi ittifakı destekliyor?

Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyor? Ümit Özdağ kimi seçti? Ümit Özdağ hangi ittifakı destekliyor?

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmek için saat 10.30'da Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu ve Özdağ yaklaşık 50 dakika görüştü. Peki, Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyor? Ümit Özdağ kimi seçti? Ümit Özdağ hangi ittifakı destekliyor?

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Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyor? sorusu merak ediliyor. 2. turda hangi adaya destek vereceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında ortak açıklama yapıyor. Arama motorlarında ise Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekliyor? Ümit Özdağ kimi seçti? Ümit Özdağ hangi ittifakı destekliyor? sorularını araştırdı.

ÜMİT ÖZDAĞ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU MU DESTEKLİYOR?

2. turda hangi adaya destek vereceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında ortak açıklama yapıyor. Özdağ, "Zafer Partisi olarak 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ Gündem Yaşam Haberler

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