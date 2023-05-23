Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu. Özdağ'ın kararını ne zaman kararını açıklayacağı araştırılıyor. Peki, Ümit Özdağ kararını ne zaman açıklayacak? Ümit Özdağ açıklama ne zaman, saat kaçta? Ümit Özdağ açıklama yaptı mı? İşte detaylar...

Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimleri için Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ümit Özdağ'ın ne zaman açıklama yapacağı araştırılıyor. Peki, Ümit Özdağ kararını ne zaman açıklayacak? Ümit Özdağ açıklama ne zaman, saat kaçta? Ümit Özdağ açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde...

ÜMİT ÖZDAĞ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından bugün ikinci tur kararını açıklayacak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın toplantısı saat 11.00'den, 13.00'a ertelendi.

ÜMİT ÖZDAĞ AÇIKLAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kılıçdaroğlu ile ortak mutabakat metni üzerinde çalışan Ümit Özdağ, Twitter üzerinden görüşmeyle ilgili açıklamasında; "Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti'ne arz ederim" ifadelerini kullandı.