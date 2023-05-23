Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde hangi adayı destekleyeceklerini vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. Peki, Ümit Özdağ kararını açıkladı mı? Ümit Özdağ kararı ne?

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından bugün ikinci tur kararını açıklayacak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak ediliyor. Ümit Özdağ kararını açıkladı mı? Ümit Özdağ kararı ne?

ÜMİT ÖZDAĞ KARARINI AÇIKLADI MI?

Ümit Özdağ henüz 28 Mayıs seçiminde hangi ittifakı desteklediğini açıklamadı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde hangi adayı destekleyeceklerine ilişkin duyuru yapacağı basın toplantısı saat 11.00'den 13.00'e ertelendi.

Zafer Partisi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir" denildi.

SON DURUM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci tur kararlarına dair açıklamalarda bulundu. Zafer Partisi'nin kararının henüz belli olmadığını dile getiren Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden görüşeceklerini ve kararlarını yarın açıklayacaklarını ifade etti.