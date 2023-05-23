Ümit Özdağ kararı ne? SON DAKİKA! Ümit Özdağ kimi desteklediğini açıkladı mı? Ümit Özdağ açıklaması ne?
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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından bugün ikinci tur kararını açıklayacak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak ediliyor. Arama motorlarında Ümit Özdağ kararı ne? Ümit Özdağ kimi desteklediğini açıkladı mı? Ümit Özdağ açıklaması ne? soruları araştırılıyor.
Ümit Özdağ açıklaması ne? sorusu gündemde yerini aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde hangi adayı destekleyeceklerini vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçimlerine kısa süre kalmasıyla beraber arama motorlarında Ümit Özdağ kararı ne? Ümit Özdağ kimi desteklediğini açıkladı mı? Ümit Özdağ açıklaması ne? soruları aratıldı.
ÜMİT ÖZDAĞ KARARI NE, AÇIKLADI MI?
Ümit Özdağ henüz 28 Mayıs seçiminde hangi ittifakı desteklediğini açıklamadı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde hangi adayı destekleyeceklerine ilişkin duyuru yapacağı basın toplantısı saat 11.00'den 13.00'e ertelendi.
Zafer Partisi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir" denildi.
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023