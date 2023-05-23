Ümit Özdağ kararı ne? SON DAKİKA! Ümit Özdağ kimi desteklediğini açıkladı mı? Ümit Özdağ açıklaması ne?

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından bugün ikinci tur kararını açıklayacak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak ediliyor. Arama motorlarında Ümit Özdağ kararı ne? Ümit Özdağ kimi desteklediğini açıkladı mı? Ümit Özdağ açıklaması ne? soruları araştırılıyor.