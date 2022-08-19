Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya kimdir? Adem Taşkaya hayatı ve biyografisi!

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, İran uyruklu olduğu öğrenilen iş insanı Sait Emir'in Instagram hesabını hacklettiği öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Peki, Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya kimdir? İşte, Adem Taşkaya hayatı ve biyografisi!

ADEM TAŞKAYA KİMDİR?

Adem Taşkaya Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı'dır. Bilişim ve Enformasyon'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yütümektedir.

Trabzon doğumlu olan Taşkaya ; İlk öğrenimini Trabzon, İlköğretim ve Lise hayatını Bursa'da tamamladı. Lisans Eğitimlerimi Anadolu Üniversitesi İŞLETME Bölümü ve 2007 B. Mühendisliği Bölümü'nü bitirerek tamamladı. Halen Hukuk Fakületsi 3. öğrencisidir. 2012 Yılında Ast Bilişim Güvenlik ve Prodüksiyon Teknolojileri LTD.ŞTİ.'yi kurarak, halen Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. 2012 Yılından buyana bir çok Devlet Kurumu ve Belediyeler ile Yüz Tanıma Sistemleri, Güvenli Veri Transferleri, CBS(Coğrafi Bilgi Sistemleri) , Kent Haritaları üzerine projeler yaptıktan sonra, Bilişim Suçları, Adli Kriminal Çözümler, GSM Teknolojileri üzerine faaliyetler sürdürmektedir. Bir çok Uluslararası Sertifika sahibi olan Taşkaya, Bilişim Suçları ve GSM Teknolojileri konusunda Türkiye'de öncü firmalardan birinin sahibidir.