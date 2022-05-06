Süleyman Soylu'nun, Özdağ için söylediği sözlerden sonra gerilim arttı. Ümit Özdağ sosyal medya hesabından "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İçişleri Bakanlığı önünde olacağım" paylaşımında bulunmuştu. Bugün İçişleri Bakanlığı'na giden Özdağ'nın yeni mesajı ne oldu merak ediliyor. Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu'ya yeni mesajı ne? Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu'ya meydan okuması! Detaylar haberimizdedir…

ÜMİT ÖZDAĞ'IN YENİ MESAJI NE?

Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte bugün saat 11:00 da İçişleri Bakanlığı'na gitti. Süleyman Soyluya yeni mesajı olan Özdağ şu sözleri kullandı, "Hadi kapının önüne gel. Ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" ifadesini kullandı. Bakanlığın önünde konuşma yapan Özdağ, "Duydum ki İstanbul'dan bile çevik kuvvet getirip barikatlar kurmuşsun" sözlerini kullanırken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek için İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyen parti üyelerinin bulunduğu 20 araçlık konvoy polis ekipleri tarafından durduruldu.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN SÜLEYMAN SOYLU'YA MEYDAN OKUMASI!

Öte yandan "Biz tuzaklara düşmeyiz" ifadesini kullanan Özdağ, Zafer Partili gibi görünen hesaplar üzerinden karışıklık çıkartmak istiyorlar. Biz tuzağa düşmeyiz. Atamanlar diye grup var. Sağda solda Suriyeli dövüyorlar, paylaşıyorlar. Suç duyurusunda bulunduk. Arkasında karanlık odaklar var. Kimle bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Soylu'nun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret fişeğidir. Süleyman Soylu, ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" vurgusunu yaptı.

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