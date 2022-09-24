Ümit Özdağ'ın paylaştığı video nedir? Ümit Özdağ'ın paylaştığı VİDEO İZLE!

16 Eylül'de paylaştığı video birlikte Bakan Soylu'nun kendisine yönelik bu suçlamaları konusunda "Sana bir hafta süre. Bekleyeceğim, bu iddianı kanıtlaman gerekiyor" açıklamasında bulunan Ümit Özdağ'ın paylaştığı video nedir? Sorusu, tarihin yaklaşması ile beraber merak edildi. Peki, Ümit Özdağ'ın paylaştığı video nedir? Ümit Özdağ'ın Bakan soylu için paylaştığı video nerede? Ümit Özdağ'ın paylaştığı VİDEO İZLE!

Saat 21.00'i işaret eden Özdağ, Bakan Soylu ile ilgili videoyu paylaştı

Bir hafta süren bekleyişin ardından tarihlerin yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş konu hakkında detayları merak ediyor ve videonun yayınlanmasını bekliyordu. Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik "Amerika'nın aparatı" sözlerini kanıtlamasını istemiş ve 1 hafta süre vermişti. Sürenin dolması ile birlikte vatandaşlar konu hakkında diğer detayları merak ediyor. Peki, Ümit Özdağ'ın paylaştığı video nedir? Ümit Özdağ'ın Bakan soylu için paylaştığı video nerede? Ümit Özdağ'ın paylaştığı VİDEO İZLE!

ÜMİT ÖZDAĞ'IN PAYLAŞTIĞI VİDEO NEDİR?

16 Eylül'de bir video paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik "Amerika'nın aparatı" sözlerini kanıtlamasını istemiş, suçlamaları konusunda "Sana bir hafta süre. Bekleyeceğim, bu iddianı kanıtlaman gerekiyor" demişti. Beklenen tarihin gelmesi ile birlikte Özdağ, Twitter üzerinden 10 dakikalık bir video paylaştı.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN PAYLAŞTIĞI VİDEO İZLE!