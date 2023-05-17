Pazar günü seçimlerde yüzde 5'in üzerinde oy alarak tüm dikkatleri üzerine çeken ATA İttifakındaki isimlerin görüşleri merak ediliyor ve bu sebeple Ümit Özdağ ikinci turda kimi destekleyecek? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Ümit Özdağ ikinci turda kimi destekleyecek? Ümit Özdağ ikinci turda hangi adayı destekleyecek?

Ümit Özdağ ikinci turda kimi destekleyecek? Sorusu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine kilitlendi. Bir tarafta yüzde 49.5 oy alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu var. Peki, Ümit Özdağ ikinci turda kimi destekleyecek? Ümit Özdağ ikinci turda hangi adayı destekleyecek?

ÜMİT ÖZDAĞ İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Oğan cephesinden yapılan son açıklamada "Aşağı yukarı aramızda bir fikir birliği var" ifadelerine yer verildi. Haberler.com'un edindiği kulis bilgisine göre; Oğan'ın gönlünde Millet İttifakı'na destek vermek var. Ancak burada kendisi gibi düşünmeyen bir isim var. O da ATA İttifakı ortaklarından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ...

ÖZDAĞ VE OĞAN TERS DÜŞTÜ

Özdağ'ın, Yeşil Sol Parti'den dolayı Millet İttifakı'na mesafeli olduğu ve "Terörü destekleyen Yeşil Sol Parti ile aynı safta yer almam" diyerek Sinan Oğan'a karşı geldiği konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde iki isim arasında bir kriz patlak verir mi bilinmez ama sürecin nasıl neticeleneceği herkes tarafından merak ediliyor.

SEÇİMDEN ÖNCE DE DİKKAT ÇEKEN BİR ÇIKIŞ YAPMIŞTI

Özdağ önceki açıklamalarında da Kılıçdaroğlu'nun eğer kazanırsa HDP desteği ile kazanabileceğinin altını çizerek, "Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar." ifadelerini kullanmıştı.