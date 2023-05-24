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Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı olacak?

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Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı olacak sorusu gündeme geliyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya paylaşımından dolayı gündeme geliyor. Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı olacak merak ediliyor. Peki, Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı olacak?

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28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesi hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya paylaşımından dolayı gündeme geliyor. Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı olacak sorusu merak ediliyor. Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı olacak araştırılıyor. Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı olacak? Detaylar haberimizdedir…

ÜMİT ÖZDAĞ İÇİŞLERI BAKANI MI OLACAK?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi'ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin." paylaşımında bulundu.

Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı olacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Zafer Partisi Seçim 2023 Ümit Özdağ Gündem Politika Haberler

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