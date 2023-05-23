Ümit Özdağ hangi partiyi destekliyor? Son Dakika! Ümit Özdağ açıklaması geldi mi? Ümit Özdağ ikinci turda kimi destekliyor?

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından bugün ikinci tur kararını açıklayacak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak ediliyor. Arama motorlarında Ümit Özdağ hangi partiyi destekliyor? Son Dakika! Ümit Özdağ açıklaması geldi mi? Ümit Özdağ ikinci turda kimi destekliyor? soruları araştırılıyor.