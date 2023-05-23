Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından bugün ikinci tur kararını açıklayacak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak ediliyor. Arama motorlarında Ümit Özdağ hangi ittifakı seçti? Son dakika! Ümit Özdağ açıklama yaptı mı? Ümit Özdağ basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? soruları araştırılıyor.

Ümit Özdağ hangi ittifakı seçti? sorusu gündemde yerini aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde hangi adayı destekleyeceklerini vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. 28 Mayıs seçimlerine kısa süre kalmasıyla beraber arama motorlarında Ümit Özdağ hangi ittifakı seçti? Son dakika! Ümit Özdağ açıklama yaptı mı? Ümit Özdağ basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? soruları aratıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ HANGİ İTTİFAKI SEÇTİ?

Ümit Özdağ henüz 28 Mayıs seçiminde hangi ittifakı desteklediğini açıklamadı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde hangi adayı destekleyeceklerine ilişkin duyuru yapacağı basın toplantısı saat 11.00'den 13.00'e ertelendi.

Zafer Partisi sosya medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir" denildi.

Dün öğlen saatlerinden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen Özdağ, saat 18.30'da Ankara'da Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci görüşmesini gerçekleştirmişti.

KILIÇDAROĞLU İLE ORTAK MUTABAKAT METNİ

Kılıçdaroğlu ile ortak mutabakat metni üzerinde çalışan Ümit Özdağ, Twitter üzerinden görüşmeyle ilgili açıklamasında; "Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti'ne arz ederim" ifadelerini kullandı.